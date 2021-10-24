Sokakta akrobasi gösterisi

BURSA (Habermetre) - 24 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Sokakta akrobatik gösteri heyecanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Institut Français Türkiye-İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen akrobatik sokak gösterisinde, Fransız sirk sanatçısı Nicola Freso yaptığı birbirinden zor hareketlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü ve Institut Français Türkiye-İstanbul Şubesi işbirliğinde hazırlanan Fransız Les Hommes Penchés topluluğunun Instable (Kararsız) gösterisi, Bursa Kent Müzesi Amfi Tiyatro önünde yapıldı. Bursalıların ilgi gösterdiği gösteride, Fransız sirk sanatçısı Nicola Freso'nun performansı merakla izlendi. Denge sınırlarını zorlayan sanatçı, birbirinden zor hareketleriyle yürekleri ağızlara getirdi. Bir direkle oyununa başlayan sirk sanatçısı, Bursalıların meraklı bakışları arasında vücudu kullanarak tek başına düzeneği kurmayı başardı. Gösterinin sonunda direğin tepesine çıkarak ayakta duran sanatçı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Gösterinin ardından konuşan Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Mehmet Erbak, Fransız akrobasi sanatçılarının performansının izleyenlere büyük keyif verdiğini söyledi. Programın geçmişteki sirk gösterilerini kendilerine hatırlattığını belirten Erbak, izleyenlere ve sanatçılara teşekkür etti.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran tarafından günün anısına sanatçılara ve gösteride emeği geçen konuklara hediye takdim edildi.

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