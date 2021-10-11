Slovenya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Slovenya - Rusya şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Slovenya - Rusya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Slovenya - Rusya maçı şifresiz mi? Slovenya - Rusya maçı hakemi kim? Slovenya - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Slovenya - Rusya maçı saat kaçta? Hangi takım grupta kaçıncı sırada?

SLOVENYA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovenya - Rusya maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21:45'de oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SLOVENYA - RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya - Rusya maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SLOVENYA - RUSYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Slovenya - Rusya maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

SLOVENYA - RUSYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Maribor'da, Ljudski Stadyumu'nda oynanacak.

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