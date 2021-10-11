Slovenya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Slovenya - Rusya şifresiz mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Slovenya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Slovenya - Rusya şifresiz mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Slovenya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Slovenya - Rusya şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Slovenya - Rusya maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Slovenya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Slovenya - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Slovenya - Rusya saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...

2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Slovenya - Rusya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Slovenya - Rusya maçı şifresiz mi? Slovenya - Rusya maçı hakemi kim? Slovenya - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Slovenya - Rusya maçı saat kaçta? Hangi takım grupta kaçıncı sırada?

Slovenya - Rusya maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21:45'de oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Slovenya - Rusya maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Slovenya - Rusya maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

Maç, Maribor'da, Ljudski Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Mesut Özil Sergio Perez Stefan Kuntz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Slovenya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Slovenya - Rusya şifresiz mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:31:12. #1.13#