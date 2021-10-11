Slovenya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Slovenya - Rusya şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Slovenya - Rusya maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Slovenya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Slovenya - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Slovenya - Rusya saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Slovenya - Rusya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Slovenya - Rusya maçı şifresiz mi? Slovenya - Rusya maçı hakemi kim? Slovenya - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Slovenya - Rusya maçı saat kaçta? Hangi takım grupta kaçıncı sırada?
Slovenya - Rusya maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21:45'de oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Slovenya - Rusya maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Slovenya - Rusya maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.
Maç, Maribor'da, Ljudski Stadyumu'nda oynanacak.