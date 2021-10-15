PC Building Simulator sistem gereksinimleri 2021! PC Building Simulator sistem gereksinimleri neler? - Haberler
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PC Building Simulator sistem gereksinimleri 2021! PC Building Simulator sistem gereksinimleri neler?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PC Building Simulator sistem gereksinimleri 2021! PC Building Simulator sistem gereksinimleri neler?

PC Building Simulator, The Irregular Corporation tarafından geliştirilen bir simülasyon strateji oyunudur. PC Building Simulator sistem gereksinimleri neler? PC Building Simulator kaç GB? Detaylar haberimizde…

PC Building Simulator, The Irregular Corporation ve Romanyalı bağımsız geliştirici Claudiu Kiss tarafından üretilen bir simülasyon-strateji video oyunudur. Oyun, özellikle oyun odaklı bilgisayarlar olmak üzere PC'ler kuran ve bakımını yapan bir atölyeye sahip olmak ve işletmek etrafında şekilleniyor.

Tüm dünyaya yayılmış bir ekibe sahip bağımsız bir şirket olan The Irregular Corporation, Oyunlar için finans, geliştirme ve yayın desteği sağlıyor. En iyi çalışmalarını yaratmalarını ve bunu küresel bir izleyici kitlesine sunmalarına yardımcı olmak için dünya çapında deneyimli geliştiricilerle yakın bir şekilde çalışmaktadır.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Athlon X4 740 (or equivalent)
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 660 (2048 MB) ya da Radeon R9 285 (2048 MB)
  • DirectX: Sürüm 9.0c

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i7-2600K ya da Ryzen™ 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı GeForce GTX 660 (2048 MB) ya da Radeon R9 285 (2048 MB)
  • DirectX: Sürüm 11

Pc Building Simulator'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 30 GB boş alan gerekmektedir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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