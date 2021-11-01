Niğde Belediyesince alınan 14 araç, törenle hizmete sunuldu - Haberler
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Niğde Belediyesince alınan 14 araç, törenle hizmete sunuldu

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Niğde Belediyesince alınan 14 araç, törenle hizmete sunuldu

Niğde Belediyesince alınan 14 adet hizmet aracı ve iş makinesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince alınan 14 adet hizmet aracı ve iş makinesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden beri 74 araç alımı gerçekleştirdiklerini, kiralık araç devrine son verdiklerini söyledi.

Özdemir, "Niğde Belediyesi olarak pandemide bile durmadık. Şehrimize değer katmak için gayreti hiçbir zaman elden bırakmadık. Göreve geldiğimizde kiralık araç devrine son demiştik. Söz verdiğimiz gibi belediyemizin kendi öz kaynakları ile yeni araçlar aldık. Yeni aldığımız araçları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Törene, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

Niğde Belediyesince alınan 14 araç, törenle hizmete sunuldu

Niğde Belediyesince alınan 14 araç, törenle hizmete sunuldu

Niğde Belediyesince alınan 14 araç, törenle hizmete sunuldu

Niğde Belediyesince alınan 14 araç, törenle hizmete sunuldu

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
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