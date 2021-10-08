Metrobüs arızası seferleri aksattı
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönüne seyreden bir metrobüs, Perpa durağında arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri