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Göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı.

İddiaya göre, Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrıldı. Bir süre sonra merkeze dönen Hasan Ç, yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Ahmet D, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli doktor, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı

Göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı

Göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı

Göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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