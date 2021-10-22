Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Projesine yönelik toplantı yapıldı - Haberler
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Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Projesine yönelik toplantı yapıldı

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Projesine yönelik toplantı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde kentte hayata geçirilecek orta vadeli finans ve yatırım programının ele alındığı Sürdürülebilir Şehirler Projesine yönelik toplantı yapıldı.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde kentte hayata geçirilecek orta vadeli finans ve yatırım programının ele alındığı Sürdürülebilir Şehirler Projesine yönelik toplantı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan İlbank, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nin destekleriyle fonlanan Sürdürülebilir Şehirler Projesi çalışmasının son faz toplantı Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde gerçekleşti.

Toplantıya, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, kurum müdürleri, ilgili kurumların yetkilileri ile MARSU'nun teknik personeli katılım sağladı.

Toplantı, Mardin'in makro ekonomik tüm finans kriterleri masaya yatırılarak kentin yaşanılabilir doğasına, tarihine ve kadim kültürüne hizmet edebilecek yatırım projeleri üzerinde duruldu.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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