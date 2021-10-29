Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişinin üzerleri ve evlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 33 adet parça halinde bonzai, 7 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan S.B. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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