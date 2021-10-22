LÖSEV HAFTASINDA, LÖSEV FAYDA PROJESİNİ KONUŞUYORUZ
Araştırma MerkezleriLÖSEV HAFTASINDA, LÖSEV FAYDA PROJESİNİ KONUŞUYORUZÜniversitemizin Değerli Mensupları;LÖSEV Haftası dolayısıyla 4 Kasım 2021 Perşembe günü, saat 14. 00'da Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuk edeceğimiz LÖSEV yetkilileri ile "Fayda Projesi"ni konuşacağız.
Araştırma Merkezleri
Lösev HAFTASINDA, LÖSEV FAYDA PROJESİNİ KONUŞUYORUZ
Üniversitemizin Değerli Mensupları;
LÖSEV Haftası dolayısıyla 4 Kasım 2021 Perşembe günü, saat 14. 00'da Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuk edeceğimiz LÖSEV yetkilileri ile "Fayda Projesi"ni konuşacağız. "Yüz yüze" gerçekleştirilecek seminer, eş zamanlı şekilde "https://zoom. us/j/95581997473" linki üzerinden online olarak da yayınlanacaktır.
(Bilgi: TURK 101-102-103 Dersi Finali ön koşul etkinliklerindendir. Etkinliğe, Öğrenci Kimlik Kartı ile giriş yapılacaktır. Sosyal mesafe dolayısıyla salon kapasitesi dolduktan sonra giriş yapılamayacaktır. Tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimiz davetlidir. )
Duyuru Ekleme Tarihi : 22. 10. 2021 11: 41