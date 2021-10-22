Araştırma Merkezleri

Lösev HAFTASINDA, LÖSEV FAYDA PROJESİNİ KONUŞUYORUZ

Üniversitemizin Değerli Mensupları;

LÖSEV Haftası dolayısıyla 4 Kasım 2021 Perşembe günü, saat 14. 00'da Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuk edeceğimiz LÖSEV yetkilileri ile "Fayda Projesi"ni konuşacağız. "Yüz yüze" gerçekleştirilecek seminer, eş zamanlı şekilde "https://zoom. us/j/95581997473" linki üzerinden online olarak da yayınlanacaktır.

(Bilgi: TURK 101-102-103 Dersi Finali ön koşul etkinliklerindendir. Etkinliğe, Öğrenci Kimlik Kartı ile giriş yapılacaktır. Sosyal mesafe dolayısıyla salon kapasitesi dolduktan sonra giriş yapılamayacaktır. Tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimiz davetlidir. )

Duyuru Ekleme Tarihi : 22. 10. 2021 11: 41

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