Letonya - Türkiye maçı ne zaman? Milli Takım maçı ne zaman? soruları araştırılmaya başlandı. Norveç ile 1-1 berabere kalan Milli Takım, tur için 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacak. 2022 Dünya Kupası iddiasını sürdürmek isteyen A Milliler için tek yol galibiyet. Maç ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Letonya - Türkiye maçı ne zaman? Milli Takım maçı ne zaman? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım maçı kaçta?" sorularını araştırmakta. Letonya - Türkiye maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Letonya - Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi günü 21.45'te "Daugava" stadyumunda oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya ile Türkiye arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. mücadelesi saat 21.45 itibariyle TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için kalan 3 maçını da kazanması gerekmekte. Norveç ile Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyecek olan A Milli Takımın Lider çıkabilmesi için Hollanda'nın 4 veya daha fazla puan kaybetmesi gerekmekte. Türk Milli Takımı'nın gruptan 2. çıkabilme olasılığı ise daha fazla. Türkiye ile Norveç arasında 2 puan bulunmakta. Türkiye'nin 3 maçını da kazanması halinde Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek. Norveç'in son maçında lider Hollanda ile karşılaşacak olması ise ümitlerimizi arttırıyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI!

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

A MİLLİ TAKIM KADROSU!

KALECİLER: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı.

FORVET: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun.

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