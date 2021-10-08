Kaza yapan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan 2'si çocuk 9 kişi, jandarma karakoluna götürüldü. Araçta yapılan aramada da 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla sınırı geçen kaçak göçmenlerin bulunduğu sahte askeri plakalı çalıntı kamyonet, kent merkezine doğru giderken, Suriye uyruklu sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan 2'si çocuk, 9 kişi karakola götürüldü. Kamyonette yapılan aramada ise 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçti.