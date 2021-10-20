Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Bilecik'te kamyonet ile bir kamu kurumuna ait ticari aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te kamyonet ile bir kamu kurumuna ait ticari aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki Selami Ç., idaresindeki 11 AK 564 plakalı bir kuruma ait araç, kavşağa geldiği esnada Osmaneli istikametine dönüş yapan Sefer D., yönetimindeki 34 FY 519 plakalı kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı. Sürücüler olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Zeytinburnu Akşemsettin durağında tramvay ile bir araç çarpıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberleri... Zeytinburnu Akşemsettin durağında tramvay ile bir araç çarpıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı

Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title