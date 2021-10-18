İzmit'te sağanak

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İzmit'te öğle saatlerinde bastıran sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalananlar ya iş yerlerinin saçak altlarına girdi ya da iş hanlarında yağışın dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar suların dolduğu noktalardan atlayarak geçti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, şiddeti azalan yağmurun aralıklarla sürdüğü bildirildi.