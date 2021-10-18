İzmit'te sağanak - Haberler
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İzmit'te sağanak

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
İzmit'te sağanak

İZMİT'te sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İzmit'te öğle saatlerinde bastıran sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalananlar ya iş yerlerinin saçak altlarına girdi ya da iş hanlarında yağışın dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar suların dolduğu noktalardan atlayarak geçti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, şiddeti azalan yağmurun aralıklarla sürdüğü bildirildi.


İzmit'te sağanak

İzmit'te sağanak

İzmit'te sağanak

İzmit'te sağanak

İzmit'te sağanak

İzmit'te sağanak

İzmit'te sağanak

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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