İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 122 bin 197'ye yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 122 bin 197'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 bin 897 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1424'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 683 bin 980'e yükseldiği ülkede, 185 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 197'ye çıktı.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 451 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 43 milyon 953 bin 106 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 18 milyon 230 bin 64 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 62 milyon 183 bin 170 doz aşı uygulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme...