Hatay'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine Döver Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Evdeki aramalarda, bodrumda bandrolsüz 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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