Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition Duyuruldu

Rockstar sızıntıların ardından üç GTA oyunun remaster sürümü olan Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition paketini resmi olarak duyurdu.

Birden fazla kez sızan ve en son Rockstar Launcher'daki kodlarda ortaya çıkan Grand Theft Auto III, Vice City ve San Andreas oyunlarının Unreal Engine hazırlanmış remaster sürümleri sonunda resmileşti. Rockstar Games, Twitter hesabından yayınladığı kısa bir video GTA III'ün 20. yılını kutladı. Bunu kutlamak adına da serideki üç oyunun (Grand Theft Auto III, Vice City ve San Andreas) tek pakette toplandığı Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ı duyurdu ve yakında daha fazla bilgi verileceğini belirtti.

İlk detaylara göre, pakette yer alan üç oyunun görselleri ve oynanış mekanikleri elden geçirilip iyileştirilecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. İyileştirmeler olmasına karşın Rockstar, üç oyunun da klasik hissiyatını koruyacağının altını çiziyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition bu yılın sonlarına doğru PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC (Rockstar Launcher üzerinden) için çıkacak. 2022 yılının ilk yarısında iOS ve Android için de piyasaya sürülecek.

Rockstar Games, yenilenmiş versiyonlar nedeniyle üç oyunun da orijinal hallerinin dijital mağazalardan satıştan kaldırılacağını belirtti.

Serinin en son çıkan oyunu Grand Theft Auto V'in yeni nesil versiyonu ise 2022'nin Mart ayında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

