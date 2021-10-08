Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition Duyuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition Duyuruldu

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition Duyuruldu

Defalarca kez sızan Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition sonunda Rockstar tarafından resmi olarak duyuruldu.

Rockstar sızıntıların ardından üç GTA oyunun remaster sürümü olan Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition paketini resmi olarak duyurdu.

Birden fazla kez sızan ve en son Rockstar Launcher'daki kodlarda ortaya çıkan Grand Theft Auto III, Vice City ve San Andreas oyunlarının Unreal Engine hazırlanmış remaster sürümleri sonunda resmileşti. Rockstar Games, Twitter hesabından yayınladığı kısa bir video GTA III'ün 20. yılını kutladı. Bunu kutlamak adına da serideki üç oyunun (Grand Theft Auto III, Vice City ve San Andreas) tek pakette toplandığı Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ı duyurdu ve yakında daha fazla bilgi verileceğini belirtti.

İlk detaylara göre, pakette yer alan üç oyunun görselleri ve oynanış mekanikleri elden geçirilip iyileştirilecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. İyileştirmeler olmasına karşın Rockstar, üç oyunun da klasik hissiyatını koruyacağının altını çiziyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition bu yılın sonlarına doğru PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC (Rockstar Launcher üzerinden) için çıkacak. 2022 yılının ilk yarısında iOS ve Android için de piyasaya sürülecek.

Rockstar Games, yenilenmiş versiyonlar nedeniyle üç oyunun da orijinal hallerinin dijital mağazalardan satıştan kaldırılacağını belirtti.

Serinin en son çıkan oyunu Grand Theft Auto V'in yeni nesil versiyonu ise 2022'nin Mart ayında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

GTA Trilogy Remaster Bir Kez Daha Sızdı

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
Gamer'ları sevindirecek haber! Adidas, Xbox'tan ilham alarak özel spor ayakkabı tasarladı

Gamer'ları sevindirecek haber! Adidas, Xbox'tan ilham alarak özel spor ayakkabı tasarladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Gökhan Çıra Kubilay Aka Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition Duyuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 22:46:40. #1.17#