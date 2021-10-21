Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman? Fenerbahçe - Royal Antwerp saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Royal Antwerp şifresiz mi?

Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için Royal Antwerp ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, evinde galibiyet arayacak. Mücadele öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Fenerbahçe maçının kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Konuyla ilgili internette "Fenerbahçe - Royal Antwerp saat kaçta, hangi kanalda?FB maçı kaçta? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı kaçta? Fenerbahçe - Royal Antwerp şifresiz mi?" soruları oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Royal Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19.45 itibariyle Exxen dijital platformundan yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP İLK 11'LER!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek. Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta.

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI?

Avrupa Ligi D Grubu

1- Olympiakos/ 3 puan

2- Fenerbahçe/ 1 puan

3- Eintracht Frankfurt/ 1 puan

4- Royal Antwerp/ 0 puan

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI!

4 Kasım | 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım | 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık | 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt

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