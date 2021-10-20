Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki üçüncü sınavında sahasında Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'i konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe Antwerp maçı ne zaman? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antwerp maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Antwerp ile karşılaşacağı maç yarın 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe-Antwerp maçı yarın 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır; Min-jae Kim, Filip Novak, Attila Szalai; Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas; Diego Rossi, Mesut Özil; Enner Valencia

Antwerp: Jean Butez; Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Dinis Almeida, Aurelio Buta; Birger Verstraete, Alhassan Yusuf; Michel Ange Balikwisha, Manuel Benson, Vitor Fischer; Michael Frey

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