Fenerbahçe Antwerp maçı ne zaman? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki üçüncü sınavında sahasında Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'i konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe Antwerp maçı ne zaman? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antwerp maçı muhtemel 11'ler!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki üçüncü sınavında sahasında Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'i konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe Antwerp maçı ne zaman? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antwerp maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Antwerp ile karşılaşacağı maç yarın 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe-Antwerp maçı yarın 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe: Altay Bayındır; Min-jae Kim, Filip Novak, Attila Szalai; Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas; Diego Rossi, Mesut Özil; Enner Valencia
Antwerp: Jean Butez; Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Dinis Almeida, Aurelio Buta; Birger Verstraete, Alhassan Yusuf; Michel Ange Balikwisha, Manuel Benson, Vitor Fischer; Michael Frey