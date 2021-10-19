BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak.Bu akşam Vodafone Park Stadında oyananacak olan Beşiktaş Sporting Lizbon maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle! Exxen Tv Beşiktaş maçını canlı izle! Exxen'de yayınlanacak maç öncesi Beşitaş Lizbon maçı araştırılıyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Exxen canlı izle! Beşiktaş Sporting maçı canlı izle! Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle! EUFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbonşifresiz canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI CANLI İZLE!

BEŞİKTAŞ LİZBON EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi maçların yayın hakkını elinde bulunduruyor. Maçı Exxen'den izlemek için exxen.com sitesine girin. Ana sayfadaki "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun. Sonrasındaki kısımlara telefon numarası ve şifre girin. Üyelik sözleşmesini de kabul ettikten sonra "Devam Et" butonuna basın. "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia

BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI CANLI İZLE!

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