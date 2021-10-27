Ege'de İzmir Deprem'i anma programı düzenlendi

İZMİR (Bültenler) - Depremin hemen ardından hastaneye başvuran depremzedelerin tedavileri için yoğun bir çaba harcayan Egeli sağlık çalışanları adına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ile EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya'ya teşekkür plaketi veren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak depremin sağlık ayağı açısından neredeyse yüzde 95'inin sorumluluğunu hastanemizde üstlendik" dedi.

İzmir'in Seferihisar İlçesi açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem kentteki bazı binaların ağır hasar almasına ve yıkılmasına yol açtı. Bornova İlçesindeki yıkılan binaların enkazından çıkartıların depremzedelerden 153'ü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde tedaviye alındı. Aynı gün sağlık yerleşkesine çadır kent kuruldu. Depremin yıl dönümünde EÜTF Hastanesi Muhittin Erel Amfisinde anma programı düzenlendi. Törene, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, Tıp Fakültesi ve hastane yönetimi, akademisyenler ve hastane çalışanları katıldı.

EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) hastane ofisinde görevli Tolga Geç'in kamerasına yansıyan depreme ilişkin görüntülerin yer aldığı videonun gösteriminin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Depreminin büyük bir felaket olduğunu söyledi. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerinin İzmir'in yanında olduğunu dile getiren Rektör Budak, "Devletimizin tüm birimleri alanlarda mücadele verirken bizler de hastanemizde mücadele verdik. Depremzedelere yönelik kampüsümüzde çadır alanları oluşturduk. Ege Üniversitesi olarak depremin sağlık ayağı açısından neredeyse yüzde 95'inin sorumluluğunu hastanemizde üstlendik. Hem deprem bölgesinin yakınlığı hem de kentimizin en büyük hastanesi olması nedeniyle önemli bir sorumluluk üstlendik. Depremin hemen ardından sağlık yerleşkemizde üst yönetimimizle acil ve afet planlarımızı uygulama koyduk. Acil servisimize başvuran yaralıları bekletmeden kurduğumuz ekiplerle hızlı müdahaleler yapıldı. Devlet millet işbirliği anlamında, toplumun, kamunun, özel sektörün nasıl işbirliği içinde olduğunu bir kez daha yaşadık. Ege Üniversitesi olarak çok ciddi bir sınav verdik. Önemli başarı hikayeleri yazdık. 4 yıldır görevdeyim ve yüzyılda bir yaşanan pandemi gibi deprem gibi süreçlerden geçtik, ancak hepsinde ayrı bir başarı hikayesi yazdık. Atatürk Kültür Merkezini Valiliğimizin hizmetine sunduk. AFAD'ın çadır kent kurması için iki ayrı alan tahsis ettik. Tüm Ege Üniversitesi ailesi olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlılığımızı ve disiplinli çalışmamızı bir kez daha göstermiş olduk. Devlet büyüklerimizin üniversitemize yönelik teşekkürlerinden büyük mutluluk duyduk. Hem vefat edenlere rahmet dilemek hem de devlet büyüklerimizin teşekkürlerini çalışanlarımızla paylaşmak istedim. İyi ki varsınız iyi ki Ege Üniversitesi var" diye konuştu.

"DEPREM DEĞİL SAĞLIKSIZ BİNALAR ZARAR VERİYOR"

İzmir Depremi'nde 117 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altından 107 depremzedenin kurtarıldığını ve bine yakın kişinin de yaralandığını hatırlatan, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, "Deprem kuşağındayız, ülkemizde çok aktif faylar bulunuyor, bundan dolayı depremler devam edecektir. Depremler bize zarar vermez, bize zarar veren sağlıksız binalardır. İzmir'de yüzbinlerce vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verdik. İnsan, bilmediği şeyden korkar. Birçok vatandaşımız yanlış bilinenler nedeniyle yaşamını kaybediyor, panikle camdan atlanması gibi nedenlere bağlı olarak. Depremde neler yapılabileceğine dair farkındalık eğitiminin herkes tarafından alınmasını öneriyorum. Eğitimlerimizi alarak depreme dirençli bir toplum haline gelebiliriz" dedi.

"HİÇBİR BAŞARI NEDENSİZ DEĞİLDİR"

Ege Üniversitesi olarak deprem sürecinde önemli başarılara imza attıklarını dile getiren EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, "Devam eden pandemide verdiğimiz sınavın bir benzerini depremde de vermiş olduk. Herhangi bir aksaklık yaşamadan sağlık hizmetlerimizi sürdürdük. Hiçbir başarı nedensiz değildir. Bu başarılar olduğu yerde gerçekleşmiyor. Üniversitemiz ve fakültemizde akreditasyon, kurum kültürü haline gelmiştir. Üniversitemiz genel anlamda akredite olan ilk üniversite, hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus hastane olarak belirlendi. Tüm bunları, güçlü kadromuz ve Rektör hocamızla birlikte 4 yıllık süreçte başardık. Üniversitemiz ve hastanemizde afet ve acil durum planı Rektör hocamızın da destekleriyle hazırlanmıştı. Afet acil durum planının nasıl eyleme geçirileceğine yönelik eğitimlerimizi aldık ve hem masa başı hem de sahada tatbikatlar yapıyoruz. Afet durumlarına karşı hazırlıklı ve donanımlı olduğumuz için başarı da beraberinde geldi. Ege Üniversitesi olarak Ege Bölgesi'nin, İzmir'in bir güvencesi ve güçlü bir kurum olduğumuz görülmüş oldu" dedi.

HASTANEDE YAŞANANLARA İLİŞKİN SUNUM

Deprem sürecinde EÜTF Hastanesinde yaşananlara ilişkin bir sunum yapan Başhekim Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, "Sağlık hizmeti verirken en önemli şeylerden biri de hastanemizin durumuydu ve binamızı, çalışanlarımızı ve hastalarımızı düşünmek zorundaydık. İlk etapta hasta ve çalışanlarımızı güvenli bölgelere tahliye ettik. Yapısal olarak ciddi bir hasarın olmadığı belirlenince de sağlık hizmetlerimize devam ettik. Aldığımız önlemler sayesinde tedavi hizmetlerimizi aksatmadan sürdürdük. İlk andan itibaren, yaralılarımıza yönelik planlamalarımızı yaptık. Afet planlarımızı hemen harekete geçirdik. Afet yönetim merkezimizde koordinasyonumuzu sağladık. Rektör hocamızın öncülüğünde ve üst yönetimimizle planlarımızı hızla uygulamaya aldık. Hasta ve çalışanlarımıza yönelik önlemlerimizi aldık.Hastanemizde görev aşkı ve aidiyet duygusuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ege Üniversitesi güçlü kadrosu ve deneyimiyle afet ve acil durumlara karşı hep hazırlıklı oldu ve olmaya devam edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLARA YANSIYANLAR SERGİLENDİ

Konuşmaların ardından Rektör Budak, depremzedelerin tedavileri için yoğun bir çaba harcayan Egeli sağlık çalışanları adına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ile EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya'ya teşekkür plaketi verdi, ayrıca anabilim dalı başkanlarına da teşekkür belgesi takdim edildi. Ardından, EÜTF Hastanesi EGEMM Koordinatörü Tufan Hamarat'ın deprem dönemine ilişkin fotoğraflarının yer aldığı, "Ege Üniversitesinde O Gün" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Etkinlik kapsamında, AFAD tarafından kurulan stantta depreme ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

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