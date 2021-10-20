Kripto para piyasası son günlerde hareketli günler geçiriyor. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Dogecoin (DOGE) nedir? Dogecoin ne kadar? Dogecoin yükseliyor mu? Dogecoin ne kadar yükseldi? Dogecoin yorum ve grafiği! soruları kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Dogecoin (DOGE) nedir? Dogecoin ne kadar? Dogecoin yükseliyor mu? Dogecoin ne kadar yükseldi? Dogecoin yorum ve grafiği!

DOGECOİN (DOGE) NEDİR?

Dogecoin (sembolü D ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme'i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır. Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 6 Aralık 2013'te tanıtılan Dogecoin, hızlı bir şekilde kendi internet topluluğunu geliştirerek 28 Ocak 2021'de 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaştı. 4 Mayıs 2021 itibariyle piyasa değeri 62 milyar ABD dolarını geçmiştir. 2 Şubat 2021 itibariyle, r/dogecoin subreddit'inin toplam takipçi sayısı 781.000'e ulaşmıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır. Şaka amaçlı çıkan coin 0.57 $ seviyesine kadar çıkarak kamuoyunu şaşırtmıştır.

Dogecoin, eşler arası (peer-to-peer) bir kripto para oluşturma amacıyla yola çıkan Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilme ümidiyle icat edildi. Yaratıcıları ayrıca Dogecoin'i diğer kripto paraların tartışmalı tarihinden uzaklaştırmak istediler. Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com'ı bir milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Palmer o dönemde Adobe Systems'ın Pazarlama Departmanında, Sidney'de çalışmaktaydı ve Dogecoin fikrini gerçeğe çevirmesi ile bilinmektedir. Palmer had purchased the domain Dogecoin.com alan adını satın alıp Dogecoin'in logosunu anasayfaya ekledi ve Comic Sans kullanmayı tercih etti. Markus siteyi gördükten sonra Palmer'a ulaştı ve bu kripto para birimini geliştirme çabalarına başladı. Markus, Dogecoin'in protokolünü o zamanki mevcut kripto para birimleri, Luckycoin ve Litecoin temelinde tasarlamıştı ve bu kripto para birimleri emek ispatına dayalı algorithmalarında scrypt technolojisini kullanıyorlardı. Scrypt kullanımı, kripto madencilerinin SHA-256 bitcoin madenciliği ekipmanını kullanamayacağı ve bunun yerine üretimi daha karmaşık olduğu bilinen özel FPGA ve ASIC kullanmaları gerektiği anlamına gelmekteydi.

19 Aralık 2013'te Dogecoin 72 saat içinde yaklaşık yüzde 300 değer kazanarak milyarlarla ölçülen bir günlük hacim ile US$0.00026'dan $0.00095'e yükseldi. Bu büyüme, Bitcoin ve diğer birçok kripto para biriminin Çin'in, Çin bankalarının Bitcoin ekonomisine yatırım yapmasını yasaklama kararından sarsıldığı bir dönemde gerçekleşti. Dogecoin, üç gün sonra bu olay nedeniyle ve o sırada Dogecoin madenciliği yapmak için gereken az miktarda bilgi işlem gücünden yararlanan büyük madencilik havuzları nedeniyle %80 oranında değer kaybederek ilk büyük çöküşünü yaşadı.

Ocak 2021'de Dogecoin'in değeri Reddit kullanıcılarının ilgisi sonucu olarak 24 saat içinde %800'ün üzerinde arttı. 'GameStop short squeeze' olayları ve Elon Musk'ın Dogecoin'e atıfları da bu değer artışına katkıda bulundu.

Elon Musk'ın Dogecoin için gösterdiği ilgi ve çabanın Reddit veya başka bir toplulukla ilgili olmadığı, ilginin 2019 yılından beridir var olduğu ve Elon Musk'ın Dogecoin'i bir proje olarak görüp uzun zamandır değerlendirdiği Dogecoin geliştiricileri tarafından açıklandı.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin anlık olarak $ 0.244811 değeri seviyelerindedir. (09.00)

Piyasa Değeri: ₺300,295,265,150 ( - 2.21% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺300,390,117,937 ( - 2.18% )

Hacim: ₺12,437,709,067 ( - 74.48% )

Dolaşan Arz: 131.76B DOGE

DOGECOİN YÜKSELİYOR MU? DOGECOİN NE KADAR YÜKSELDİ?

Dogecoin son 7 günde 9.80% değer kazanmıştır. ( +9.80% ).

Dogecoin değerini aşağıdaki grafiklerden inceleyebilirsiniz.

DOGECOİN (DOGE) 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ

DOGECOİN (DOGE) 1 HAFTALIK GRAFİĞİ

DOGECOİN (DOGE) 1 AYLIK GRAFİĞİ

DOGECOİN (DOGE) 6 AYLIK GRAFİĞİ

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