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'Doğa Dostu Araslar'dan sokak hayvanlarına mama desteği

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'Doğa Dostu Araslar'dan sokak hayvanlarına mama desteği

Aras Kargo'nun "Doğa Dostu Araslar" platformu, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile sahaya çıktı.

Aras Kargo'nun "Doğa Dostu Araslar" platformu, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile sahaya çıktı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Kemerburgaz yakınlarındaki sokak hayvanlarına besleme etkinliği yapıldı.

Aras Kargo, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan haklarının öncü derneklerinden Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Aras Kargo'nun gönüllü desteği ve HAÇİKO ile yürütülen sokak hayvanlarını besleme etkinliği ile yaşam mücadelesi veren yüzlerce sahipsiz köpeğe mama takviyesi sağlandı. Kemerburgaz'daki etkinlik Haçiko ve Aras Kargo'nun araçlarıyla gerçekleştirildi.

2015 yılından bu yana sokak hayvanları için tüm şube, bölge müdürlükleri ve transfer merkezlerine sokak hayvanları için mama ve su kabı dağıtma uygulaması yürüten Aras Kargo, şimdiye kadar on binlerce mama ve su kabı dağıttı.

DOĞA DOSTU ARASLAR ÇEVREYE DUYARLI PROJELERİNE DEVAM EDİYOR

Bugün sokaktaki hayvanlara dair proje yürüten Doğa Dostu Araslar, 2014 yılından beri kıyı temizliği, fidan dikimi, karbon ayak izi projeleri ve geri dönüşüme katkı sağlayan çevreci uygulamalar ile faaliyetlerine devam ediyor.

Kıyı temizliği hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile iş birliği yaparak, son 4 yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önleyen Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi ile Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri'nde (The International CSR Excellence Awards) 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca yine alanında saygın bir organizasyon olan Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödül almaya hak kazandı.


'Doğa Dostu Araslar'dan sokak hayvanlarına mama desteği

'Doğa Dostu Araslar'dan sokak hayvanlarına mama desteği

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