Denizbank Eskişehir şubesi kapandı mı?

DENİZBANK ESKİŞEHİR ŞUBESİ'NDE HİZMETE ARA VERDİ

Koronavirüs kısıtlamalarının vaka artışlarıyla yeniden başlayacağı yönünde endişeler sürerken DenizBank, Eskişehir müşterilerine bu sabah gönderilen mesajda şubenin çalışmaya ara vereceği yönünde kısa mesaj gönderdi. Eskişehir'de haftalık vaka oranı 223.89 olarak açıklanmıştı.

Bankadan gönderilen mesaj şöyle oldu:

Değerli müşterimiz, koronavirüs salgınının oluşturabileceği risklere karşı, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına 21 Ekim Perşembe günü itibariyle Eskişehir şubemizde geçici bir süre hizmete ara verilecektir.

Şubemiz hizmet vermeye başladığında sizi tekrar bilgilendireceğiz. Bu sürede işlemlerinizi, ATM'lerimizden, MobilDeniz ve internet şubemizden gerçekleştirebilirsiniz.

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