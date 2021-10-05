DELAL'E 'YAPAMAZSIN' DEDİLER, USTA OTO TAMİRCİSİ OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DELAL'E 'YAPAMAZSIN' DEDİLER, USTA OTO TAMİRCİSİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da çevresindekilerin 'yapamazsın' dediği oto tamirciliğini seçen Delal Uluç (22), mesleğinde 'usta' oldu.

DİYARBAKIR'da çevresindekilerin 'yapamazsın' dediği oto tamirciliğini seçen Delal Uluç (22), mesleğinde 'usta' oldu. Çalışırken erkek arkadaşları gibi araçların altına girip, her türlü tamiri gerçekleştiren Uluç, 'Bir kadın için imkansız denilen hiçbir şey yokturö dedi.

Oto tamircisi Delal Uluç, küçüklüğünde arabaların marka ve modellerini takibiyle başlayan tamircilik hayalini yaşamaya 5 yıl önce başladı. Çıraklıkla başladığı mesleğinde şimdi 'usta' olan Uluç, kendisini görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve 'Kadından tamirci mi olur' dediklerini söyledi. Söylentilere kulak asmayıp işine sarılan Uluç, işini severek yapıyor.

'MESLEK LİSESİNDE BU BÖLÜMÜ SEÇTİM'

Delal Uluç, serviste otomobillerini tamir ettirmeye gelenlerin de şaşırdığını ve bozulan tüm araçların arızasını bulup onardığını belirterek, Benim küçüklükten arabalara olan ilgim bir hayli fazlaydı. Ben küçükken bir arabaya yandan baktığımda her şeyini söylüyordum, markasını, modelini. Sonra okuduğum meslek lisesinde bu bölümü seçtim. 4 yıl okuduktan sonra mezun oldum. Stajyerlik yaptım. Stajyerlikten sonra bu işe devam ettim dedi.

'OJELERİM MOTOR YAĞI'

İşini titizlikle yaptığını belirten Uluç, İlk önce herkes, 'sen bir kadınsın, yapamazsın' dedi. Ama şu an hepsi evinde oturmuş beni izliyor. 'Helal olsun yapıyor işte' dediler. Bence bir kadın için imkansız denilen hiçbir şey yoktur. Bende de öyle oldu. Erkeklerle çalışmaya alıştığım için daha seviyorum. Bir güç işi getiren yerde onlar geliyor yardıma. Daha iyi. Benim ojem ise hep kir, yağ, pas. Oje sürmüyorum. Birkaç yıl daha sonra kendime ait bir dükkan açmak istiyorum. Çalışanları kadın olacak diye konuştu.

Meslektaşları da oto tamirciliğini severek yapan Delal Uluç'un kendisini geliştirdiğini, gerektiğinde birbirlerine yardım ettiklerini ve birbirlerini tamamladıklarını ifade etti.

DELAL'E 'YAPAMAZSIN' DEDİLER, USTA OTO TAMİRCİSİ OLDU

DELAL'E 'YAPAMAZSIN' DEDİLER, USTA OTO TAMİRCİSİ OLDU

DELAL'E 'YAPAMAZSIN' DEDİLER, USTA OTO TAMİRCİSİ OLDU

DELAL'E 'YAPAMAZSIN' DEDİLER, USTA OTO TAMİRCİSİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Joe Biden Meral Akşener
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Aykut Kocaman Marcao Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Stefan Kuntz Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kenan Karaman Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DELAL'E 'YAPAMAZSIN' DEDİLER, USTA OTO TAMİRCİSİ OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:03:01. #1.11#