DELAL'E 'YAPAMAZSIN' DEDİLER, USTA OTO TAMİRCİSİ OLDU

DİYARBAKIR'da çevresindekilerin 'yapamazsın' dediği oto tamirciliğini seçen Delal Uluç (22), mesleğinde 'usta' oldu. Çalışırken erkek arkadaşları gibi araçların altına girip, her türlü tamiri gerçekleştiren Uluç, 'Bir kadın için imkansız denilen hiçbir şey yokturö dedi.

Oto tamircisi Delal Uluç, küçüklüğünde arabaların marka ve modellerini takibiyle başlayan tamircilik hayalini yaşamaya 5 yıl önce başladı. Çıraklıkla başladığı mesleğinde şimdi 'usta' olan Uluç, kendisini görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve 'Kadından tamirci mi olur' dediklerini söyledi. Söylentilere kulak asmayıp işine sarılan Uluç, işini severek yapıyor.

'MESLEK LİSESİNDE BU BÖLÜMÜ SEÇTİM'

Delal Uluç, serviste otomobillerini tamir ettirmeye gelenlerin de şaşırdığını ve bozulan tüm araçların arızasını bulup onardığını belirterek, Benim küçüklükten arabalara olan ilgim bir hayli fazlaydı. Ben küçükken bir arabaya yandan baktığımda her şeyini söylüyordum, markasını, modelini. Sonra okuduğum meslek lisesinde bu bölümü seçtim. 4 yıl okuduktan sonra mezun oldum. Stajyerlik yaptım. Stajyerlikten sonra bu işe devam ettim dedi.

'OJELERİM MOTOR YAĞI'

İşini titizlikle yaptığını belirten Uluç, İlk önce herkes, 'sen bir kadınsın, yapamazsın' dedi. Ama şu an hepsi evinde oturmuş beni izliyor. 'Helal olsun yapıyor işte' dediler. Bence bir kadın için imkansız denilen hiçbir şey yoktur. Bende de öyle oldu. Erkeklerle çalışmaya alıştığım için daha seviyorum. Bir güç işi getiren yerde onlar geliyor yardıma. Daha iyi. Benim ojem ise hep kir, yağ, pas. Oje sürmüyorum. Birkaç yıl daha sonra kendime ait bir dükkan açmak istiyorum. Çalışanları kadın olacak diye konuştu.

Meslektaşları da oto tamirciliğini severek yapan Delal Uluç'un kendisini geliştirdiğini, gerektiğinde birbirlerine yardım ettiklerini ve birbirlerini tamamladıklarını ifade etti.