Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda (İHL) okuyan evlatlarımızın sayısı...
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda (İHL) okuyan evlatlarımızın sayısı bugün 1 milyon 415 bine ulaştı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda (İHL) okuyan evlatlarımızın sayısı bugün 1 milyon 415 bine ulaştı"
AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri