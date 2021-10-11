Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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