UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride bıraktığımız sezonun şampiyonu Chelsea, sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek. Chelsea-Malmö maçının saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Chelsea-Malmö Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea-Malmö canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

CHELSEA-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin sahasında Malmö'yü konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin sahasında Malmö bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-MALMÖ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Edouard Mendy; Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Andreas Christensen; Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, N'Golo Kante, Jorginho; Mason Mount, Timo Werner, Romelu Lukaku

Malmö: Johan Dahlin; Moisander, Lasse Nielsen, Martin Olsson; Jo Inge Berget, Anders Christiansen, Sebastian Nanasi, Erdal Rakip, Bonke Innocent; Viljeko Birmacevic, Antonio Colak

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