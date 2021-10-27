ANTALYA (Habermetre) - Büyükşehir'den Finike'ye 41 milyon liralık alt yapı yatırımı

Finike ilçesinin kanalizasyon sorununu çözecek alt yapı projesinin sözleşmesi ASAT Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 41 milyon 327 bin lira bedelli kanalizasyon projesi ile Finike sahillerinin korunmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin kanalizasyon eksikliğini tamamlıyor. Dünya Bankası Finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler Projesi-ll çerçevesindeki Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamında ihale edilen "ASAT3-W9 Finike Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi"nin sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında imzalandı. İmza törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve yüklenici firma yöneticileri katıldı.

7 MAHALLEYE KANALİZASYON

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 41 milyon 327 bin lira bedelli sözleşme kapsamında Finike ilçe merkezindeki Sahilkent, Kale, İskele, Eski Mahalle,

Yeni Mahalle, Karşıyaka ve Kızılca mahallelerinin kanalizasyon sorununu çözeceklerini söyledi. Başkan Böcek, proje ile söz konusu 7 mahallede 25. 6 km kanalizasyon şebeke hattı, 4. 8 km evsel bağlantı imalatı, 10 adet atık su terfi merkezi ve bu merkezlere ait 4 km uzunluğunda basma hattı yapılacağını açıkladı.

ÇEVRE KORUNACAK

Söz konusu imalatların tamamlanması ile yoğun yerleşimin olduğu şehir merkezindeki mahallelerin yanı sıra Finike Belediyesi ve Finike Devlet Hastanesi başta olmak üzere resmi kurumlarda yaşanan altyapı problemlerinin de çözüme kavuşturulacağını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, Finike sahillerinin korunmasına da katkı sağlayacaklarını söyledi.

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