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Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde her sene çalıştırılan 200 yıllık değirmen, kuraklığa yenik düştü.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde her sene çalıştırılan 200 yıllık değirmen, kuraklığa yenik düştü.

Derecik ilçesinin Koryürek köyündeki dağlardan gelen suyla dönen değirmen, kuraklık nedeniyle su debisinin düşmesiyle buğday öğütemez hale geldi. Gelişen teknolojiye rağmen hizmet veren değirmen, dünya genelinde yaşanan kuraklığa yenik düştü.

Köy sakini Sıtkı Yılmaz, asırlardır değirmenin suyla dönerek buğday öğüttüğünü ifade ederek, "Maalesef bu sene suyun azlığından dolayı değirmen çalışamaz duruma geldi. Atalarımızdan kalan taş değirmenimizi bölgedeki bütün köy sakinleri kullanıyordu. Ancak bu sene yaşanan kuraklıktan dolayı zor günler geçirdik. Kuraklığın devam etmesi halinde değirmenimiz yine çalışamayacak" dedi. - HAKKARİ

Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

Asırlık değirmen kuraklığa yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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