ANTALYA (Habermetre) - ASFİM'de yılın son kurs kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) yılın son kayıtları başladı. Hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde verilen kurslar için 14 Kasım'a kadar online kayıt yapılacak, dersler ise 22 Kasım'da başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yeni dönem kayıtları için 1 Kasım-14 Kasım tarihleri arasında internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

ZUMBA, REFORMER, FİTNESS

Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'lerde fitness, step-aerobik, pilates, reformer, zumba ve çocuklar için temel cimnastik dersleri verilecek. ASFİM'in kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşların, www. abbsporhizmetleri. com adresinden online başvuru yapmaları gerekiyor. ASFİM'de kurslar 22 Kasım'da başlayacak.

PANDEMİ TEDBİRLERİ

Elmalı, Kumluca, Serik, Finike, Gazipaşa, Manavgat, Varsak, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ASFİM'lerde Covid-19 önlemleri kapsamında spor yapacak vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler alındı. Girişlerde vatandaşların ateşi ölçülecek ve HES kodu sorgulanacak. Grup değişiminde bir saat ara verilerek salon yeniden dezenfekte edilecek.

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