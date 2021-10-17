Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli? Hakem Ali Şansalan'ın kariyeri ve yönettiği maçlar! Ali ŞAnsalan hangi takımlı?

Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılıyor. Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli? Hakem Ali Şansalan'ın kariyeri! Ali ŞAnsalan hangi takımlı?

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Aslen Çanakkaleli olan Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun oldu.

2017 yılında Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimine başlayan Ali Şansalan 2017 yılının Ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçı deneyimi yaşadı.

Ali Şansalan'ın hangi takımlı olduğu konusunda bilgi bulunmuyor.

HAKEM ALİ ŞANSALAN'IN KARİYERİ VE YÖNETTİĞİ MAÇLAR!

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