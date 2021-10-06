AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevliler Haftası Kutladı - Haberler
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AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevliler Haftası Kutladı

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AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevliler Haftası Kutladı

AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri ile Karaman Müftüsü Faruk Gürbüz, Diyanet-Sen Karaman Şubesi Başkan Ali Şahin Mutlu ve Yönetimi ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Çağlayan ; İnanç ve kültürümüzde çok önemli bir yeri olan camilerimiz, yüksek manevi duygular içerisinde ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz, manevi huzura kavuştuğumuz mabetlerimizdir. Sevgi, kardeşlik ve hoşgörü iklimi içerisinde inananlarla bir araya geldiğimiz camilerimiz, toplumsal bağlarımızın güçlenmesine vesile olmaktadır.

Dini konularda halkımızı bilgilendiren ve dinî geleneklerimizi gelecek nesillere en güzel şekilde aktaran din görevlilerimiz, halkımızın birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sunmaktadırlar. Camiler bu misyonlarıyla kültür ve medeniyetimizin çok önemli bir parçasını oluşturmuştur. Bulunduğu şehire ruh ve mana katmış, toplumsal hayatı şekillendirmiştir. Aziz milletimizin ruhuna tercüman olan İstiklal Marşı'nın "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/ Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli." dizeleri ibadet yerlerine millet olarak yüklediğimiz anlamı, veciz şekilde ortaya koymuştur.

İyiliği emredip kötülüklerden sakındıran, güzel ahlaklı olmayıöğütleyen, öğütlemenin yanında çevresindekilere en güzel şekilde örnek olan tüm din görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm din görevlilerimize meslek yaşamlarında başarılar diliyorum. İlimiz, Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken ifa ettikleri görev itibariyle toplumumuzun manevi mimarları olan bütün din görevlilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Dedi

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