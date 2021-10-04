Abu Dabi ve Şam yönetimi ticari ilişkileri canlandırmayı görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abu Dabi ve Şam yönetimi ticari ilişkileri canlandırmayı görüştü

AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Güncel
Abu Dabi ve Şam yönetimi ticari ilişkileri canlandırmayı görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk ile Beşşar Esed rejiminin Ekonomi Bakanı Samir el-Halil, Suriye-BAE İşadamları Konseyini yeniden canlandırmayı ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk ile Beşşar Esed rejiminin Ekonomi Bakanı Samir el-Halil, Suriye-BAE İşadamları Konseyini yeniden canlandırmayı ele aldı.

Esed rejimi Ekonomi Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, iki ülke bakanlarının, ticari iş birliğini ve yatırım fırsatlarını görüştüğü belirtildi.

İki bakanın bu kapsamda Suriye-BAE İşadamları Konseyini yeniden aktif hale getirme konusunu ele aldığı ifade edildi.

Dubai'de düzenlenen Expo 2020 kapsamında BAE'yi ziyaret eden Halil'in ayrıca, "iyileşme ve yeniden yapılanma aşamasında uygun ve cazip bir yatırım ortamı" sağlamak için hazırlanan yeni yatırım kanunu hakkında Bakan Bin Tuk'a bilgi verdiği aktarıldı.

Arap ülkeleriyle Esed rejimi arasındaki normalleşme adımları kapsamında, Ürdün ve Suriye arasında bulunan Cabir Sınır Kapısı 29 Eylül'de, 60 gün aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Son Dakika Haberleri
Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü

Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü

 Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Düm Tek Tek Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Aykut Kocaman Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Abu Dabi ve Şam yönetimi ticari ilişkileri canlandırmayı görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:46:23. #1.17#