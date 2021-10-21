6 bin balık İzmit Körfezi'nde hayat buldu

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de su altı çeşitliliğini artırmak ve ekonomik açıdan balıkçılara fayda sağlamak amacıyla İzmit Körfezi'ne 6 bin balık bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ndeki biyoçeşitliliğin artması amacıyla Körfez ilçesi Hereke Sahili'nde balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da kendi elleriyle denize balık bıraktı. Bu kapsamda 6 bin levrek, çipura ve kalkan balığı denizle buluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'den beri yürüttüğü çalışmayla denize kazandırılan toplam balık sayısı 24 bine ulaştı. Denizle buluşturulan balıklar, üzerilerindeki çipler vasıtasıyla adım adım izleniyor. Böylece balıkların ne kadar sürede büyüdüğü gözlemlenebiliyor.

"KEŞKE BOZMADAN YAPSAYDIK"

Balıklandırma etkinliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şüphesiz bugün söylenecek en önemli kelime; 'mutluluk' olsa gerek. 2017'de başlayan balıklandırma çalışmalarımızı 2018'de, 2020'de devam ettirdik. Bugün de dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ama bence bu çalışma bize şunu hatırlatmalı; artık biz bozmadan yaşamayı da öğrenmeliyiz. Her seferinde bozup bozup yapmak yerine, bozmadan yaşamayı öğrenmeliyiz. Biz, düşünüş biçimimizi, yaşam biçimimizi de gözden geçirmek durumundayız. Evet, bu çok kıymetli bir faaliyet. Bir taraftan ekonomik açıdan çok kıymetli bir faaliyet. Balıkçılarımıza çok katkısı olacak. Denizin zenginliği artacak. Biyoçeşitlilik artacak. Bunların hepsi çok güzel. Ama keşke bozmadan yapsaydık. İnşallah bundan sonra keşke demeyiz" dedi.

"TOPLAM 24 BİN BALIK DENİZLE BULUŞMUŞ OLACAK"

Bugün 6 bin balığın denizle buluştuğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Çipura, levrek ve kalkan balıkları denizle buluşacak. Şu ana kadar bu programla birlikte toplam 24 bin balık denizle buluşmuş olacak. Bunların izlenmesi şu açıdan kıymetli; biz şu anda takriben kaç gram olduklarını biliyoruz. Ne kadar sürede büyüdüklerini de aynı zamanda su ürünleri merkezi de takip ediyor. Ne kadar sürede büyüyorlar? Ne kadarı tutuldu? Çeşitlilik artıyor mu, yaşamları devam ediyor mu? Bunları da izliyorlar. Balıkçılarımızla, su ürünleri kooperatiflerimizle temas halindeler. Balıkçılar, bu balıkları yakaladıklarında TAGEM ile temasa geçiyorlar böylece süreci de yaşam öyküsünü de takibe almış oluyorlar. Bu su ürünleri üretim merkezinde bu çalışmalar yürütülüyor. Tarım Bakanlığımızın Tarım Politikalar Müdürlüğü bu konuda çok yetkin bir merkez kurmuş. Hem Trabzon'da hem Antalya'da bu balıkların üretimi gerçekleştiriliyor. Onları da bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇEVREYİ KİRLETİRSEK İNSANOĞLUNDAN ÖCÜNÜ ALIR"

Çevrenin insanoğlu için çok önemli ve kıymetli olduğunu söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Eskiden biz balığı denizden alırdık. Demek ki insanoğlu olarak çevreyi güzel kullanamamışız. Gerektiği kadar değer verememişiz, kıymet verememişiz ki bugün denizden aldığımızı denize bırakmak durumundayız. Onun için çevremizi korumamız lazım. Toprak, su, hava bizim için önemli. Bunları kirletmemeliyiz. Kirletirsek çevre insanoğlundan öcünü alır. Böylesine önemli bir çalışmadan dolayı Kocaeli Büyükşehir Başkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(Mustafa Uslu - Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

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