27 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor

03:00 DG Sivasspor - A. Demirspor

05:00 V. Karagümrük - A. Hatayspor

06:45 İstatistik Bankası

07:00 Yeni Gün

09:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir

10:45 Derbi Klip

11:00 Beın Manşet

12:30 1 Yıldız 10 Gol

13:00 Derbi Hikayeleri

14:00 Arşiv Süper Lig: Beşiktaş - Galatasaray

14:45 İstatistik Bankası

15:00 Geniş Özet Süper Lig

16:00 Bir Derbi Günü

17:00 Arşiv Süper Lig: Beşiktaş - Galatasaray

17:45 İstatistik Bankası

18:00 beIN Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Galatasaray

20:45 beIN Süper Lig

21:00 Beşiktaş - Galatasaray

22:00 beIN Süper Lig

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