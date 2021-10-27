27 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
27 Ekim 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
01:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor
03:00 DG Sivasspor - A. Demirspor
05:00 V. Karagümrük - A. Hatayspor
06:45 İstatistik Bankası
07:00 Yeni Gün
09:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir
10:45 Derbi Klip
11:00 Beın Manşet
12:30 1 Yıldız 10 Gol
13:00 Derbi Hikayeleri
14:00 Arşiv Süper Lig: Beşiktaş - Galatasaray
14:45 İstatistik Bankası
15:00 Geniş Özet Süper Lig
16:00 Bir Derbi Günü
17:00 Arşiv Süper Lig: Beşiktaş - Galatasaray
17:45 İstatistik Bankası
18:00 beIN Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Galatasaray
20:45 beIN Süper Lig
21:00 Beşiktaş - Galatasaray
22:00 beIN Süper Lig