ZERGY ne zaman işlem görecek? Zeray GYO kaç lot verdi?
Güncelleme:
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), sermaye piyasalarında yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir halka arz sürecine imza atıyor. Halka arz kapsamında toplamda 156 milyon 800 bin adet lot dağıtılması planlanıyor ve yatırımcılar, ZERGY ne zaman işlem görecek? ve Zeray GYO kaç lot verdi? sorularının yanıtını merakla bekliyor. Peki, ZERGY ne zaman işlem görecek? Zeray GYO kaç lot verdi? Detaylar haberimizde!

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), Türkiye sermaye piyasalarında dikkat çeken halka arz hamlelerinden birine imza atıyor. Yatırımcıların merakla beklediği ZERGY ne zaman işlem görecek? ve Zeray GYO kaç lot verdi? soruları, halka arzın ardından netlik kazanacak. Bu yazımızda, Zeray GYO'nun halka arz süreci, lot dağılımı ve borsadaki işlem tarihi ile ilgili tüm detayları profesyonel bir şekilde ele alıyoruz.

ZERGY NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Zeray GYO'nun halka arzının tamamlanmasının ardından, şirket ZERGY hisse kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirket yetkilileri ve Borsa İstanbul kaynaklarından edinilen bilgilere göre, halka arz sonuçları açıklanır açıklanmaz yatırımcılar hisseleri borsada takip edebilecek.

Şu anda, BIST'te ilk işlem tarihine ilişkin resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, genellikle halka arz sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından işlem görmeye başlanması bekleniyor. Halka arz süreci ve borsadaki ilk işlem tarihi yatırımcılar açısından kritik bir önem taşıyor, çünkü bu tarih, alım satım stratejilerini belirlemede temel referans olarak kullanılıyor.

ZERAY GYO KAÇ LOT VERDİ?

Zeray Gayrimenkul'ün halka arzında dağıtılacak toplam lot miktarı 156 milyon 800 bin adet olarak belirlendi. Ancak, Zeray GYO kaç lot verdi? sorusunun cevabı henüz kesinleşmiş değil. Dağıtılan lot miktarı, yatırımcı talebine ve katılım yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Olası Lot Dağılımı

Yatırımcıların katılım sayısına göre olası lot dağılımları şu şekilde öngörülüyor:

150 Bin katılım → 523 Lot (6.799 TL)

250 Bin katılım → 313 Lot (4.069 TL)

350 Bin katılım → 225 Lot (2.925 TL)

500 Bin katılım → 157 Lot (2.041 TL)

700 Bin katılım → 112 Lot (1.456 TL)

1.1 Milyon katılım → 72 Lot (936 TL)

1.6 Milyon katılım → 49 Lot (637 TL)

2.2 Milyon katılım → 36 Lot (468 TL)

Bu dağılımlar, yatırımcı başına düşebilecek maksimum lot miktarını gösteriyor. Halka arz talebinin yoğunluğuna göre gerçek dağıtım miktarı değişiklik gösterebilir.

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Halka arz sonuçları açıklanana kadar kesin lot sayısı netleşmeyecek olsa da, yatırımcılar yukarıdaki tablo üzerinden yaklaşık tahminlerde bulunabiliyor. Zeray GYO'nun halka arz stratejisi, orta ve uzun vadede yatırımcıya likidite ve değer artışı sağlamayı hedefliyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Dilara Yıldız
