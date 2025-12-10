Zeray Gayrimenkul, Türkiye gayrimenkul sektöründe yenilikçi projeleri ve yaşam alanları ile öne çıkan bir marka olarak dikkat çekiyor. Peki, Zeray Gayrimenkul sahibi kim? Zeki Zeray kimdir? Zeray GYO ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

ZERAY GAYRİMENKUL SAHİBİ KİM?

Zeray Gayrimenkul, Türkiye gayrimenkul sektöründe yenilikçi projeleri ve yaşam alanları ile öne çıkan bir firma olarak biliniyor. Peki, Zeray Gayrimenkul'ün sahibi kim? Şirketin tamamına sahip olan kişi, iş dünyasında önemli yatırımları ve projeleri ile tanınan Zekeriya Zeray'dır. Zeray GYO'nun sermayesinin tamamı Zekeriya Zeray'a aittir ve bu sayede şirket, stratejik kararlarını hızlı bir şekilde alıp hayata geçirebilmektedir.

Zekeriya Zeray, gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır edindiği tecrübe ve vizyonu ile Zeray GYO'yu şehir içinde ve dışında değer yaratan projelerle öne çıkarmaktadır. Özellikle modern yaşam alanları ve kırsal bölgelerdeki yaşam projeleri ile dikkat çeken şirket, sektörde güvenilir ve yenilikçi bir marka olarak tanınmaktadır.

ZEKİ ZERAY KİMDİR?

Zeki Zeray, Zeray GYO'nun arkasındaki isim olarak, sadece bir yatırımcı değil, aynı zamanda sektöre yön veren bir vizyoner olarak öne çıkmaktadır. Gayrimenkul sektöründe edindiği tecrübe ve stratejik yaklaşımları ile Zeray GYO'nun büyümesinde kritik rol oynamaktadır.

Zeki Zeray, yaşam alanlarını sadece bina inşa etmek olarak değil, toplumsal ve çevresel değer yaratacak projeler olarak tasarlamaktadır. Onun liderliğinde, Zeray GYO şehir hayatına ve kırsal yaşam alanlarına entegre edilebilecek projeler geliştirerek, hem yatırımcı hem de kullanıcı için değer üretmektedir.

ZERAY GYO NE İŞ YAPIYOR?

Zeray GYO, gayrimenkul sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren ve yenilikçi projeler geliştiren bir şirkettir. Şirket, şehir içinde ve dışında yeni yaşam alanları oluşturarak, hem modern hem de sürdürülebilir projelere imza atmaktadır.

Zeray GYO, geleceğin yaşam alanlarını tasarlamak ve hayata geçirmek için yenilikçi bir bakış açısı ile çalışmaktadır. Şirket, modern mimari, çevre dostu teknolojiler ve sosyal yaşam olanaklarını bir araya getirerek, yatırımcılar ve kullanıcılar için değer yaratmayı amaçlamaktadır.