Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatar? 2026 Temmuz zam farkı dul ve yetim maaşları bu ay zamlı yatar mı?

Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatar? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, dul ve yetim aylıklarında uygulanacak Temmuz zammı da netleşti. Ocak-Haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon verisi doğrultusunda hesaplanan artışla birlikte dul ve yetim aylıklarının yüzde 17,76 oranında artırılması öngörülüyor. Peki, 2026 Temmuz zam farkı dul ve yetim maaşları bu ay zamlı yatar mı? Detaylar...

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 Temmuz dönemi itibarıyla dul ve yetim aylıkları, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon verisine göre hesaplanan yüzde 17,76 oranındaki artış esas alınarak güncellenecek.

Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının ya da emeklinin aylığı üzerinden hak sahiplerinin hisse oranlarına göre bağlanıyor. Bu nedenle herkes için tek bir maaş tutarı bulunmuyor.

Hak sahiplerine bağlanan aylıklar genel olarak şu hisse oranlarına göre hesaplanıyor:

Yüzde 25 hisse

Yüzde 50 hisse

Yüzde 75 hisse

Bu nedenle zamlı maaş tutarı, kişinin mevcut kök aylığına ve sahip olduğu hisse oranına göre farklılık gösteriyor.

Kendi zamlı maaşını hesaplamak isteyen hak sahipleri için hesaplama yöntemi ise oldukça net.

Mevcut kök aylık × 1,1776 = Zamlı kök aylık

Bu hesaplama, yüzde 17,76'lık artış oranı esas alınarak yapılmaktadır.

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Temmuz 2026 döneminde dul ve yetim aylıkları, hak sahibinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik statüsüne göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

SSK (4A) kapsamında dul ve yetim aylığı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme takvimi şu şekilde uygulanıyor:

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

4B Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı ödeme günleri

Bağ-Kur kapsamında aylık alan hak sahiplerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tahsis numarasının son hanesine göre ödeme günleri şu şekilde sıralanıyor:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

4C Emekli Sandığı kapsamında ödeme süreci

Emekli Sandığı (4C) kapsamında dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin normal aylık ödemeleri, her ay olduğu gibi 1-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2026 TEMMUZ ZAM FARKI DUL VE YETİM MAAŞLARI BU AY ZAMLI YATAR MI?

Temmuz 2026 döneminde zamlı dul ve yetim aylıklarının ödenmesine ilişkin süreç, hak sahibinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kapsamına göre farklılık gösteriyor.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alan hak sahiplerinin ödemeleri, Temmuz ayındaki ödeme takvimine göre hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı (4C) kapsamında dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin normal maaş ödemeleri ise Temmuz ayının başında gerçekleştirildi.

Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz 2026 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerine yansıtılacak Temmuz zam farkı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak ayrı bir ödeme takvimi kapsamında Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatırılacak.

Zam farkı ödemelerine ilişkin kesin tarih, SGK tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek. Bu nedenle hak sahiplerinin, ödeme takvimine ilişkin resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.