Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacak mı? 2026'da otoyol ve köprü ücretleri ne kadar olacak? Bakan Uraloğlu açıkladı!

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yıl yaklaşırken köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki,Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacak mı? 2026'da otoyol ve köprü ücretleri ne kadar olacak? Detaylar...

YENİ YILDA KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Uraloğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" ifadelerini kullandı.

Bakanın açıklamasına göre, özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollarda uygulanacak artış, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlenecek. Bu durum, sürücüleri ve araç sahiplerini 2026 yılında geçerli olacak ücretler konusunda şimdiden bilgilendirmeyi amaçlıyor.

2026'DA OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprülerde 2026 yılında uygulanacak ücretler, 2025 fiyatlarına göre yüzde 25,49 artış gösterecek.

Öte yandan, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan otoyollarda ücret düzenlemeleri sözleşme koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bakan Uraloğlu, bu otoyollarda bazen %10 ek düzenleme yapılabileceğini ve enflasyonun ulaşım maliyetlerine etkisinin de göz önünde bulundurulacağını belirtti.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı yüzde 25,49 olarak resmi olarak açıklandı. Bu oran, 2025 yılı yeniden değerleme oranı ile birebir uyumlu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, bu artış hem Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendi işlettiği otoyolları hem de bazı sözleşmeli otoyolları kapsayacak.

Bakan ayrıca, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında işletilen otoyollarda sözleşmelere bağlı olarak farklı düzenlemeler yapılabileceğini vurguladı. Enflasyon oranları ve ulaşımı etkileyen maliyetler de göz önünde bulundurularak, ücretlerin nihai olarak belirlenmesi planlanıyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI VE UYGULAMA DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, yeniden değerleme oranının belirlenme sürecini net bir şekilde açıklıyor. Buna göre:

Yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın ekim ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksindeki ortalama fiyat artış oranına göre hesaplanıyor.

Bakanlık, bu oranı Resmi Gazete ile ilan ediyor.

2025 yılı için belirlenen oran yüzde 25,49 olarak açıklandı ve 2026 yılında köprü ve otoyol ücretlerinde uygulanacak.

Bu düzenleme, hem sürücüler hem de ulaşım sektörü için şeffaf bir hesaplama yöntemi sağlıyor.