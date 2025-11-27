Yasin Kol kimdir, kaç yaşında, nereli,? FB GS derbisinin hakemi Yasin Kol hangi takımı tutuyor, en son hani maçları yönetti?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, Türkiye futbolunun en heyecanlı ve merakla beklenen karşılaşmalarından biridir. Bu yüksek tansiyonlu maçın hakemi ise Yasin Kol olarak açıklandı. Peki, Yasin Kol kimdir, kaç yaşında, nereli,? FB GS derbisinin hakemi Yasin Kol hangi takımı tutuyor? Yasin Kol en son hani maçları yönetti? Detaylar haberimizde!

FB GS DERBİSİNİN HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Futbolseverlerin merakla beklediği FB GS derbisi, saha dışında da ilgi odağı olmayı başarıyor. Derbilerin kaderini belirleyen unsurlardan biri hiç kuşkusuz hakemdir. 2025 yılında Süper Lig'in en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe – Galatasaray mücadelesinde düdüğü çalan isim Yasin Kol oldu.

Yasin Kol, Türkiye'nin önde gelen hakemlerinden biri olarak Süper Lig'deki kritik karşılaşmalarda görev yapmaktadır. Hakemlik kariyerine küçük yaşta başlayan Kol, hızlı yükselişi ve disiplinli duruşu ile tanınmaktadır. FB GS derbisi gibi yüksek tansiyonlu maçlarda gösterdiği performans, futbol camiası tarafından övgüyle karşılanmaktadır.

YASİN KOL KAÇ YAŞINDA?

15 Aralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Yasin Kol, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Hakemliğe genç yaşta başlaması, kariyerinde hızlı bir yükselişe imkân tanımıştır. 37 yaşındaki Kol, hem fiziksel kondisyon hem de saha içi karar alma kabiliyetiyle Süper Lig'in en deneyimli hakemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Yaşı ve tecrübesi, özellikle derbi ve kritik lig maçlarında onu güvenilir bir isim haline getiriyor. Yasin Kol, genç hakemlere de ilham kaynağı olacak bir kariyer sergilemektedir.

YASİN KOL NERELİ?

Yasin Kol, Trabzon doğumludur. Karadeniz'in bu köklü futbol şehri, hem futbol kültürü hem de disiplinli spor anlayışıyla bilinir. Trabzon'un spor geleneği, Kol'un sahadaki kararlılığına ve futbol anlayışına da yansımıştır.

Trabzonlu olması, Kol'un sahadaki soğukkanlı tavrına ve maç yönetimindeki adil yaklaşımına katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda Karadeniz'in spor kültürü, genç yaşta futbolun içinde olmasını sağlayarak hakemlik kariyerini şekillendirmiştir.

YASİN KOL HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonel hakemler için en kritik konu, saha içi tarafsızlıktır. Yasin Kol, kamuoyuna yansıyan bilgiler ve saha içi performansı ile tarafsız bir hakem olarak tanınır. Resmi olarak herhangi bir takım taraftarlığı bulunmamaktadır ve Süper Lig'deki görevlerinde bu tarafsızlık prensibini titizlikle uygular.

Kol'un tarafsız yaklaşımı, özellikle FB GS derbisi gibi kritik müsabakalarda büyük önem taşımaktadır. Taraftar yorumları ve spor otoriteleri, Kol'un bu anlamda güvenilir bir hakem olduğunu sıkça vurgulamaktadır.

YASİN KOL EN SON HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Yasin Kol, kariyerinde hızla yükselmiş ve Türkiye'nin üst düzey maçlarını yönetme fırsatı bulmuştur. 2010 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası arenada da görev yapmaya başlamıştır. Bu, onun sadece Türkiye'de değil, dünya futbolunda da tanınmasını sağlamıştır.

Süper Lig'de birçok önemli maçı yönetmiş olan Kol, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi prestijli organizasyonlarda da hakem olarak sahaya çıkmıştır. Özellikle kritik maçlarda aldığı kararlarla adından söz ettiren Kol, hem futbolcular hem de teknik direktörler tarafından saygı görmektedir.

Yasin Kol'un Süper Lig'deki görevleri, onun deneyimini ve saha hakimiyetini gösteren bir örnek teşkil eder. Örneğin:

Galatasaray – Beşiktaş (1-1, 4 Ekim 2025)

Göztepe – Gençlerbirliği (1 Kasım 2025)

Kasımpaşa – Corendon Alanyaspor (23 Kasım 2025)