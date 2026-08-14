Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin halka arzına ilişkin yatırımcıların merak ettiği detaylar belli oldu. Şirketin halka arzı 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama işlemleri 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Peki, Veyas halka arz kaç lot verir? Türker Vangölü Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde.

VEYAS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda pay başına fiyat 136,00 TL olarak açıklandı. Şirketin halka arz sürecine ilişkin bilgiler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, özellikle bireysel yatırımcıların alabileceği tahmini lot miktarı da araştırılıyor.

Türker Vangölü Enerji halka arzında bireysel yatırımcıların elde edebileceği tahmini pay miktarı, toplam katılım sayısına göre değişiklik gösterecek. Verilen olası dağıtım hesaplamasına göre katılım arttıkça yatırımcı başına düşebilecek lot sayısının azalması bekleniyor.

Bireysel Yatırımcı Grubu için olası dağıtım:

150 bin katılım: 195 lot – 26.520 TL

250 bin katılım: 117 lot – 15.912 TL

350 bin katılım: 85 lot – 11.560 TL

500 bin katılım: 58 lot – 7.888 TL

700 bin katılım: 42 lot – 5.712 TL

1,1 milyon katılım: 27 lot – 3.672 TL

1,6 milyon katılım: 18 lot – 2.448 TL

2,2 milyon katılım: 13 lot – 1.768 TL

Buradaki lot ve tutarlar olası dağıtım hesaplamalarını göstermektedir. Gerçekleşecek dağıtım miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına bağlı olarak değişebilir.

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Türker Vangölü Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı bilgisi paylaşıldı.