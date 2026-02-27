Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Vatandaşlık maaşını kimler alabilir, vatandaşlık maaşı ücreti ne kadar?

Türkiye'de dar gelirli aileler için hazırlanan ve "vatandaşlık maaşı" olarak anılan yeni destek paketi, hem gelir şartı hem de ödeme modeliyle gündemde. Kimlerin başvurabileceği, ne kadar ödeme yapılacağı ve hangi koşullarda hak kazanılacağı merak konusu. Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir, şartları ve ücretleri nasıl belirlenecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere yönelik planlanan bir sosyal destek modelidir. Amaç, hane gelirini belirli bir seviyenin altına düşen ailelere düzenli maddi destek sağlayarak temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunmaktır. Destekler nakdi yardım ve konut–çocuk yardımı gibi farklı kalemlerden oluşacaktır.

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Programdan yararlanabilmek için en temel kriter hane geliridir. Ailenin toplam gelirinin belirlenen sınırın altında olması gerekecek. Gelir testi; SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları gibi resmi veriler üzerinden yapılacak. Başvuru sahiplerinin sistemde kayıtlı olması zorunlu olacak ve programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek.

VATANDAŞLIK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Toplam hane geliri belirlenen sınırın altında olan dar gelirli aileler programdan yararlanabilecek. Gelir testi sonucunda şartları sağlayan ve başvurusu onaylanan haneler destek kapsamına alınacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI ÜCRETİ NE KADAR?

Destek tutarına ilişkin üç farklı senaryo değerlendiriliyor:

Birinci senaryoda asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek, yüzde 15'i konut desteği ve yüzde 5'i çocuk yardımı planlanıyor.

İkinci senaryoda toplam destek asgari ücretin yüzde 17'si olacak; bunun yüzde 12'si konut, yüzde 5'i çocuk yardımı şeklinde öngörülüyor.

Üçüncü senaryoda ise toplam destek oranı asgari ücretin yüzde 15'i; bunun yüzde 10'u konut, yüzde 5'i çocuk yardımı olarak planlanıyor.

Yardımlar tek bir kartta toplanacak. Bir kısmı nakit çekilebilecek, bir kısmı ise gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarda indirimli kullanılabilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI GELİR ŞARTI NE OLACAK?

Masadaki seçeneğe göre hane gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekecek. Mevcut hesaplamaya göre bu tutar 9 bin 358 liranın altında olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Gelir testi için hane ziyareti yapılmayacak; tüm kontroller ilgili kurumların verileri üzerinden ortak sistem aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yasal düzenleme için ayrıca yasa hazırlığı yapılacağı belirtiliyor.