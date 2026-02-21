Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Ergün Penbe, futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarıları teknik direktörlükte de göstermeye devam ediyor. Peki, Uşakspor teknik direktörü Ergün Penbe kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ergün Penbe kaç yaşında, nereli? Detaylar...

UŞAKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERGÜN PENBE KİMDİR?

2025 yılı itibarıyla Uşakspor'un başında olan Penbe, kırmızı-siyahlı ekibin saha içi ve saha dışı disiplinini yeniden inşa ediyor. Sahadaki sakinliği, centilmenliği ve oyun disipliniyle tanınan Penbe, futbolculuk yıllarında olduğu gibi teknik adamlıkta da takımına istikrar ve güven veriyor.

Futbol dünyasında "Kemik" lakabıyla bilinen Ergün Penbe, saha içindeki fair-play anlayışı ve uzun kariyeri boyunca sadece bir kez kırmızı kart görmesiyle dikkat çekiyor. Uşakspor'da, hem takım kimliği hem de saha içi disiplinin sağlanması adına tecrübelerini sahaya yansıtıyor.

ERGÜN PENBE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ergün Penbe, profesyonel futbol hayatına Kilimlispor'da başladı ve kısa süre sonra yeteneğiyle dikkat çekerek Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 1992-1994 yılları arasında başkent ekibinde 57 lig maçına çıkan Penbe, performansıyla Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın radarına girdi.

1994 yılında Galatasaray'a transfer olan Ergün Penbe, kariyerinin en parlak dönemine burada adım attı. Sarı-kırmızılı formayla 304 lig maçında görev aldı ve 15 farklı kupa sevinci yaşadı. Özellikle 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nda Arsenal karşısında kullandığı kritik penaltı golü, kulüp tarihine geçen unutulmaz anlardan biri oldu.

Futbolculuk kariyerinin son yıllarını Gaziantepspor'da tamamlayan Penbe, saha içindeki disiplini ve sakin oyun tarzıyla her zaman örnek bir oyuncu profili çizdi.

ERGÜN PENBE KAÇ YAŞINDA?

Ergün Penbe, 17 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 53 yaşında olan deneyimli teknik direktör, futbolculuk döneminde kazandığı deneyimi ve tecrübeyi saha kenarına taşıyor.

ERGÜN PENBE NERELİ?

Ergün Penbe, Türkiye'nin köklü maden şehirlerinden Zonguldak'ta dünyaya geldi.

MİLLİ TAKIM KARIYERİ VE ULUSLARARASI BAŞARILAR

Ergün Penbe, A Milli Takım formasıyla ilk maçına 1994 yılında Rusya karşısında çıktı ve 2006 yılına kadar toplam 48 kez ay-yıldızlı formayı terletti. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin elde ettiği dünya üçüncülüğünde kadroda yer alan Penbe, 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da görev aldı.

Alt yaş kategorileriyle birlikte toplam 58 kez milli formayı terleten deneyimli futbolcu, saha içindeki sakinliği ve oyun disiplini ile milli takımın güvenilir isimlerinden biri oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARIYERİ VE UŞAKSPOR DÖNEMİ

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yoluna adım atan Ergün Penbe, 2008-2009 sezonunda Hacettepe ile başladığı teknik adamlık serüvenini Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor ve Giresunspor gibi kulüplerde sürdürdü.

2019-2021 yılları arasında Tarsus İdman Yurdu'nu çalıştıran Penbe, ardından Çorum FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu görevleriyle deneyimini artırdı. 2025 itibarıyla Uşakspor'un teknik direktörü olarak takımın başına geçen Penbe, futbolculuk dönemindeki istikrarını teknik adamlıkta da sürdürmeyi hedefliyor.

Uşakspor'da saha içi disiplinin sağlanması, takım kimliği oluşturma ve genç oyuncuların gelişimi, Penbe'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Deneyimli teknik direktör, kırmızı-siyahlı ekibi hem saha içinde hem saha dışında güçlü bir ekip haline getirmeyi amaçlıyor.