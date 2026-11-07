Umut Çamkıran kimdir, Umut Çamkıran aslen nereli?

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Umut Çamkıran, 21 Şubat 1989'da Almanya'nın Bad Saulgau kentinde doğdu. Aslen Tuncelili olan Çamkıran, "Anadolu Aslanı" lakabıyla tanınıyor. Profesyonel kariyerinde 25 maçın 25'ini kazanan Türk boksör, galibiyetlerinin 23'ünü nakavtla aldı. İşte Umut Çamkıran'ın hayatı ve boks kariyeri.

UMUT ÇAMKIRAN KİMDİR?

Umut Çamkıran, ağır sıklette mücadele eden Türk profesyonel boksör. 21 Şubat 1989'da Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Bad Saulgau kentinde dünyaya geldi. Profesyonel boks kariyerine 2013 yılında Edgar Kalnars ile yaptığı maçla başladı. Düz gardla dövüşen Çamkıran, güçlü yumrukları ve yüksek nakavt oranıyla dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca Almanya, Rusya, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan ve Türkiye'de ringe çıktı.

UMUT ÇAMKIRAN ASLEN NERELİ?

Umut Çamkıran aslen Tuncelili. Almanya'da doğan başarılı boksörün ailesi Tunceli kökenli. Çamkıran, memleketi Tunceli'de de ringe çıkarak hemşehrilerinin karşısında mücadele etti.

UMUT ÇAMKIRAN KAÇ YAŞINDA?

21 Şubat 1989 doğumlu olan Umut Çamkıran, 37 yaşında.

UMUT ÇAMKIRAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Umut Çamkıran'ın boyu yaklaşık 1,83 metre, kilosu ise yaklaşık 124 kilogram olarak biliniyor.

UMUT ÇAMKIRAN'IN LAKABI NE?

Umut Çamkıran, boks camiasında "Anadolu Aslanı" lakabıyla tanınıyor. Sporcunun "Real" lakabını da kullandığı biliniyor.

UMUT ÇAMKIRAN KAÇ MAÇ YAPTI?

Umut Çamkıran, profesyonel kariyerinde 25 maça çıktı ve bu maçların tamamını kazandı. Henüz yenilgi yaşamayan Türk boksör, galibiyetlerinin 23'ünü nakavtla aldı.

UMUT ÇAMKIRAN'IN KEMERLERİ NELER?

Umut Çamkıran'ın kariyerinde kazandığı kemerler şöyle:

UBF Avrupa Ağır Sıklet Şampiyonluğu (2015, Alexander Kahl karşısında)

WBC Akdeniz Ağır Sıklet Şampiyonluğu (2017, Goran Delic karşısında)

EBU Avrupa Birliği Ağır Sıklet Şampiyonluğu (2019, Arnold Gjergjaj karşısında)

WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonluğu

UMUT ÇAMKIRAN'IN MENAJERİ KİM?

Umut Çamkıran'ın kariyerini Benny Blanko ve Birol Topuz yönetiyor.

UMUT ÇAMKIRAN MOURAD ALIEV MAÇI NE ZAMAN?

Umut Çamkıran, bugün İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Mourad Aliev ile karşılaşıyor. WBC Ağır Sıklet Silver kemeri için yapılacak 12 rauntluk mücadele, TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.