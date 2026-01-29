Haberler

Ülke puanı sıralaması (GÜNCEL)! Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke puanı sıralaması (GÜNCEL)! Türkiye kaçıncı sırada?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülke puanı sıralaması güncel! Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, dün gece oynanan 18 karşılaşmanın ardından tamamlandı. Son hafta maçlarıyla birlikte hem takımların lig aşamasındaki sıralamaları kesinleşti hem de Avrupa kupalarındaki sonuçlara bağlı olarak UEFA ülke puanı tablosu güncellendi. İşte Ülke puanı sıralaması...

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sona ermesiyle Avrupa genelinde gözler oluşan tabloya çevrildi. Oynanan karşılaşmaların ardından hem play-off bileti alan takımlar netleşti hem de UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında oynanan 18 maç, takımların kaderini belirledi. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen lig aşamasında topladığı 10 puanla 20. sırada yer aldı ve son 16 play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ile Juventus oldu. Galatasaray'ın aldığı puanlar, lig aşamasında ilk 24 içinde yer almasına yetti.

İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması:

  1. İngiltere – 109.602
  2. İtalya – 94.731
  3. İspanya – 89.046
  4. Almanya – 85.759
  5. Fransa – 77.105
  6. Hollanda – 66.429
  7. Portekiz – 66.316
  8. Belçika – 59.650
  9. Türkiye – 48.575
  10. Çekya – 46.275
  11. Yunanistan – 45.462
  12. Polonya – 44.625
Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

Süper Lig devinde şampiyonluk mücadelesi verecek
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...