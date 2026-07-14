TV100 CANLI İZLE (FENERBAHÇE LASK) TV100 kesintisiz donmadan Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

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TV100 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A (42E)

Frekans: 11837 - 12729 Mhz

Sembol: 30.000

Polarizasyon: V (Dikey)