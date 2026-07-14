Turuncu Holding kimin? Turuncu Holding şirketleri hangileri, ne iş yapar?

Türkiye'de finans, yazılım ve stratejik yatırım alanlarında faaliyet gösteren yatırım grupları arasında yer alan Turuncu Holding, kurumsal yapısı ve teknoloji odaklı yatırım yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Şirketin resmi kurumsal açıklamalarında; güçlü sermaye yapısı, sürdürülebilir büyüme hedefi ve dijital dönüşüm odaklı vizyonu ön plana çıkarılıyor. Peki, Turuncu Holding kimin?, Turuncu Holding şirketleri hangileri, Turuncu Holding ne iş yapar? İşte şirketin kamuoyuyla paylaştığı resmi bilgiler doğrultusunda merak edilen ayrıntılar...

TURUNCU HOLDİNG KİMİN?

Turuncu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Emin Can Yılmaz yürütmektedir.

TURUNCU HOLDİNG ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Turuncu Holding'in kamuoyuyla paylaşılan bilgilerinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleri bulunduğu belirtiliyor.

Holding bünyesinde öne çıkan şirketler arasında şunlar yer alıyor:

TURK Elektronik Para A.Ş.

Turk Finansal Teknoloji A.Ş.

Kurumsal bilgilerde ayrıca holdingin;

finansal teknolojiler,

yazılım geliştirme,

bilişim çözümleri,

donanım teknolojileri,

akıllı kart tasarımı,

stratejik yatırım,

inşaat,

eğitim

gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren iştiraklere ve yatırımlara sahip olduğu ifade ediliyor.

Şirket, yatırım stratejisinde sürdürülebilir büyüme potansiyeli taşıyan sektörlere odaklandığını ve katma değer üreten projeleri desteklediğini belirtiyor.

TURUNCU HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Turuncu Holding, resmi kurumsal açıklamalarına göre üç temel faaliyet alanında çalışmalarını sürdürüyor:

Finans

Holding, finans alanında modern finansal süreçleri teknolojiyle birleştiren çözümler geliştirdiğini belirtiyor. Finansal teknoloji yatırımlarıyla yeni nesil ödeme sistemleri ve finansal çözümler üzerinde faaliyet gösterdiğini ifade ediyor.

Yazılım

Yazılım alanında ise küresel ölçekte bilgi teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen şirket, iş süreçlerini optimize eden ve dijital dönüşüme katkı sağlayan yazılım çözümleri sunduğunu açıklıyor.

Kurumsal açıklamalarda, geleceğin dijital ihtiyaçlarına cevap verecek inovatif teknolojiler geliştirme hedefi ön plana çıkarılıyor.

Yatırım

Holding, yatırım faaliyetlerinde sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip sektörleri belirleyerek uzun vadeli stratejik yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Şirket, katma değer üreten projelere yatırım yapmayı ve farklı sektörlerde büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi temel yatırım politikası olarak tanımlıyor.

Turuncu Holding'in resmi kurumsal açıklamalarına göre faaliyetleri; finans, yazılım ve stratejik yatırım ekseninde şekillenirken, teknoloji odaklı çözümler geliştirmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak şirketin temel hedefleri arasında yer alıyor. Metinde yer alan bilgiler, şirketin kamuoyuyla paylaştığı resmi kurumsal açıklamalar doğrultusunda derlenmiştir.