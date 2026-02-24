TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ (TAM LİSTE 2026): Türkiye'nin en zengin iş insanı kimdir?

Forbes'un 2026 yılı Türkiye milyarderler listesi yayımlandı ve ülkedeki en zengin iş insanlarının sıralaması güncellendi. Listeye bu yıl özellikle savunma ve yüksek teknoloji sektörlerinden yeni isimler eklenirken, geleneksel holding sahipleri listede üst sıralardaki yerlerini büyük ölçüde korudu. Peki, 2026 Türkiye'nin en zengin iş insanı kimdir? Detaylar...

2026 FORBES TÜRKİYE MİLYARDERLER LİSTESİNDEN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

2026 listesinde dikkat çeken en büyük değişiklik, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ilk 10'a girmesi oldu. Savunma sanayi ve havacılık ihracatındaki hızlı artış, Baykar ve Bayraktar ailesinin servetinde önemli bir yükselişe yol açtı. Öte yandan, listeye giren diğer iş insanlarının çoğu geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren holding sahiplerinden oluşuyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İŞ İNSANI KİMDİR?

Forbes 2026 listesine göre Türkiye'nin en zengin iş insanı, uzun yıllardır finans ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Murat Ülker oldu. Ülker'in serveti 5,3 milyar dolar olarak açıklandı. 2025 yılı listesinde de ilk sırada yer alan Ülker, 2026 yılında zirvedeki konumunu koruyarak Türkiye'nin en yüksek servetli iş insanı unvanını sürdürdü.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ (TAM LİSTE)

2026 yılı listesinde ilk 10 şu şekilde sıralandı:

Murat Ülker - 5,3 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı - 5,1 milyar dolar

Erman Ilıcak - 3,7 milyar dolar

Feridun Geçgel - 3,4 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk - 3,1 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar dolar

Filiz Şahenk - 2,9 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç - 2,7 milyar dolar

Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar

SELÇUK BAYRAKTAR İLK 10'A GİRDİ

İnsansız hava araçları (İHA) ve yüksek teknoloji ihracatıyla bilinen Baykar Teknoloji, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir oyuncu. Selçuk Bayraktar, şirketin yüzde 52,5 hissesini elinde bulunduruyor ve 2026 güncellemeleriyle serveti 2,7 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş sayesinde Bayraktar, Forbes Türkiye milyarderler listesinde ilk 10'a giren yeni isimlerden biri oldu.

Haluk Bayraktar'ın serveti de 2,4 milyar dolara yükselerek listenin üst sıralarına yaklaştı. Savunma ve havacılık sektöründeki ihracat büyümesi, Baykar'ın şirket değerlemesini yukarı çekerken, Bayraktar ailesinin toplam servetinde de ciddi bir artış sağladı.

2025 LİSTESİYLE KARŞILAŞTIRMA

Forbes'un 2025 yılı listesinde Murat Ülker 5,5 milyar dolarla zirvede yer alıyordu ve Kazancı, Ilıcak ile Şahenk aileleri yine üst sıralarda bulunuyordu. Ancak, Baykar kaynaklı servet artışı o dönemde daha sınırlıydı.

2025'te listede olup, 2026 yılında ilk 10'da yer almayan isimler şunlar:

Uğur Şahin (BioNTech)

Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.)

Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.)

2026'DA İLK 10'A GİREN YENİ İSİMLER

2026 yılında ilk 10'a giren ancak 2025'te listede olmayan isimler ise şunlar:

Feridun Geçgel (2025'te 11. sıradaydı – Astor Enerji)

Mustafa Rahmi Koç (2025'te 13. sıradaydı – Koç Holding)

Selçuk Bayraktar (2025'te 21. sıradaydı – Baykar Teknoloji)

Mehmet Sinan Tara (2025'te 12. sıradaydı – Enka İnşaat)

Bu değişimler, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve savunma sanayindeki hızlı büyümesinin, ülkenin en zengin iş insanları listesindeki etkisini net şekilde ortaya koyuyor.