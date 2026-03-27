Türkiye Kosova maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Kosova maçı nerede oynanacak?

Kosova Türkiye maçı ne zaman, maç tarihi belli oldu. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kosova Türkiye maçı ne zaman? Ay-yıldızlı ekibin finaldeki rakibi, Slovakya ile Kosova arasında oynanan karşılaşmanın sonucuna göre netleşti.

A Milli Futbol Takımı, play-off yarı finalinde elde ettiği galibiyetle Dünya Kupası yolunda son viraja girdi. Finalde karşılaşacağı rakip ise Slovakya-Kosova maçının sonucu ile şekillendi.

TÜRKİYE KOSOVA MAÇI NE ZAMAN 2026?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte milliler, Dünya Kupası bileti için oynanacak son maçta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşma hakkı kazandı. Slovakya ile Kosova arasında oynanan karşılaşmada ise 4-3'lük Kosova'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Final karşılaşmasının deplasmanda oynanacak olması nedeniyle A Milli Takım, kritik mücadele için rakip sahaya çıkacak. Türkiye ile Kosova arasında oynanacak bu karşılaşma, Dünya Kupası yolunda belirleyici bir adım olacak. Kosova Türkiye maçı 31 Mart Salı günü Kosova'da oynanacak.

TÜRKİYE KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın play-off finalinde oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri de netleşti. Türkiye ile Kosova arasında oynanacak mücadele, TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.  

Onur BAYRAM
