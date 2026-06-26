Türkiye ABD hangi kanalda? Türkiye ABD maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Türkiye ABD Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye ABD maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye ABD maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye ABD maçı yayın bilgisi haberimizde...

TÜRKİYE ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ABD maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye ABD maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TÜRKİYE ABD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ABD maçı, Inglewood'da, SoFi Stadyumu'nda oynanacak.